Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. Загалом у Києві вже 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. За добу, що минула, в столиці ще один випадок — на жаль, летальний. Загалом у Києві вже 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — вказано у повідомленні.

Захворіли: 20 жінок віком від 21 до 82 років; 24 чоловіка віком від 20 до 82 років; 3 дівчинки віком від 3, 11 та 15 років і 12-річний хлопчик.

“Серед киян, що захворіли за минулу добу — 5 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнти. Інші — лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв”, — зазначив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.