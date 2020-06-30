Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.
“У 57 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав він.
Серед захворілих:
• 24 жінки у віці від 18 до 72 років;
• 32 чоловіки від 20 до 67 років;
• восьмирічний хлопчик.
За минулу добу, зокрема, захворіли 6 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 14 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Одужали за минулу добу 11 киян. Всього коронавірус подолали 1563 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дніпровському районі – 21; в Шевченківському – 16 і в Деснянському районі – 10 випадків.
- В Україні станом на 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19, за добу виявили 706 нових випадків.
- В Україні тільки 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.