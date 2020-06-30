За минулу добу ще у 57 жителів Києва виявили коронавірус. Кількість випадків зараження COVID-19 у столиці перевищила 5 тисяч.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

“У 57 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав він.

Серед захворілих:

• 24 жінки у віці від 18 до 72 років;

• 32 чоловіки від 20 до 67 років;

• восьмирічний хлопчик.

За минулу добу, зокрема, захворіли 6 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 14 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 11 киян. Всього коронавірус подолали 1563 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дніпровському районі – 21; в Шевченківському – 16 і в Деснянському районі – 10 випадків.