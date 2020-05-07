У столиці РФ кількість захворювань коронавірусу більш, ніж в три рази перевищує офіційні дані.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У четвер мер Москви Сергій Собянін заявив, що реальна кількість випадків коронавірусу в російській столиці становить близько 300 тисяч осіб, що більш ніж в три рази перевищує офіційний показник.

Тим часом, за офіційними даними в Москві зафіксували 92 676 випадки.