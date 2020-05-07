Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
У четвер мер Москви Сергій Собянін заявив, що реальна кількість випадків коронавірусу в російській столиці становить близько 300 тисяч осіб, що більш ніж в три рази перевищує офіційний показник.
Тим часом, за офіційними даними в Москві зафіксували 92 676 випадки.
- Раніше Володимир Путін порівняв епідемію коронавірусу з набігами племен печенігів і половців, які нападали на Київську Русь ще до утворення Московського князівства.
- 26 квітня в Росії повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу — 6361.
- У російській армії підтверджено вже 900 випадків зараження коронавірусом.