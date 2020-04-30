В Україні станом на ранок 30 квітня зафіксовано 10 тисяч 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтвердили 540 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків збільшилася з 250 до 261).

Водночас одужали ще 135 осіб.

“Станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область – 417 випадків;

• Волинська область – 280 випадків;

• Дніпропетровська область – 347 випадків;

• Донецька область – 68 випадків;

• Житомирська область – 374 випадки;

• Закарпатська область – 419 випадків;

• Запорізька область – 243 випадки;

• Івано-Франківська область – 862 випадки;

• Кіровоградська область – 391 випадок;

• місто Київ – 1401 випадок;

• Київська область – 664 випадки;

• Львівська область – 430 випадків;

• Луганська область – 33 випадки;

• Миколаївська область – 126 випадків;

• Одеська область – 277 випадків;

• Полтавська область – 203 випадки;

• Рівненська область – 637 випадків;

• Сумська область – 102 випадки;

• Тернопільська область – 779 випадків;

• Харківська область – 249 випадків;

• Херсонська область – 111 випадків;

• Хмельницька область – 82 випадки;

• Чернівецька область – 1571 випадок;

• Черкаська область – 290 випадків;

• Чернігівська область – 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 30 квітня в Центр надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29 тис. 62 повідомлення про підозру на COVID-19.