Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків збільшилася з 250 до 261).
Водночас одужали ще 135 осіб.
“Станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусна хвороба виявлена:
• Вінницька область – 417 випадків;
• Волинська область – 280 випадків;
• Дніпропетровська область – 347 випадків;
• Донецька область – 68 випадків;
• Житомирська область – 374 випадки;
• Закарпатська область – 419 випадків;
• Запорізька область – 243 випадки;
• Івано-Франківська область – 862 випадки;
• Кіровоградська область – 391 випадок;
• місто Київ – 1401 випадок;
• Київська область – 664 випадки;
• Львівська область – 430 випадків;
• Луганська область – 33 випадки;
• Миколаївська область – 126 випадків;
• Одеська область – 277 випадків;
• Полтавська область – 203 випадки;
• Рівненська область – 637 випадків;
• Сумська область – 102 випадки;
• Тернопільська область – 779 випадків;
• Харківська область – 249 випадків;
• Херсонська область – 111 випадків;
• Хмельницька область – 82 випадки;
• Чернівецька область – 1571 випадок;
• Черкаська область – 290 випадків;
• Чернігівська область – 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 30 квітня в Центр надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29 тис. 62 повідомлення про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 29 квітня було зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 456 нових випадків.
- Антирекорд за кількістю підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 за добу було зафіксовано станом на 23 квітня: тоді захворювання виявили у 578 осіб.