Про це поінформували у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків зросла з 316 до 327).
Водночас одужали ще 118 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла до 2097 осіб).
“Станом на 9:00 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків”, – йдеться в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 472 випадки;
• Волинська область – 359 випадків;
• Дніпропетровська область – 568 випадків;
• Донецька область – 85 випадків;
• Житомирська область – 456 випадків;
• Закарпатська область – 572 випадки;
• Запорізька область – 298 випадків;
• Івано-Франківська область – 1037 випадків;
• Кіровоградська область – 402 випадки;
• місто Київ – 1651 випадок;
• Київська область – 891 випадок;
• Львівська область – 553 випадки;
• Луганська область – 42 випадки;
• Миколаївська область – 165 випадків;
• Одеська область – 505 випадків;
• Полтавська область – 232 випадки;
• Рівненська область – 787 випадків;
• Сумська область – 130 випадків;
• Тернопільська область – 935 випадків;
• Харківська область – 403 випадки;
• Херсонська область – 143 випадки;
• Хмельницька область – 134 випадки;
• Чернівецька область – 1985 випадків;
• Черкаська область – 314 випадків;
• Чернігівська область – 65 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 6 травня в Центр надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34 тис. 722 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.