В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.

Про це поінформували у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків зросла з 316 до 327).

Водночас одужали ще 118 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла до 2097 осіб).

“Станом на 9:00 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків”, – йдеться в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 472 випадки;

• Волинська область – 359 випадків;

• Дніпропетровська область – 568 випадків;

• Донецька область – 85 випадків;

• Житомирська область – 456 випадків;

• Закарпатська область – 572 випадки;

• Запорізька область – 298 випадків;

• Івано-Франківська область – 1037 випадків;

• Кіровоградська область – 402 випадки;

• місто Київ – 1651 випадок;

• Київська область – 891 випадок;

• Львівська область – 553 випадки;

• Луганська область – 42 випадки;

• Миколаївська область – 165 випадків;

• Одеська область – 505 випадків;

• Полтавська область – 232 випадки;

• Рівненська область – 787 випадків;

• Сумська область – 130 випадків;

• Тернопільська область – 935 випадків;

• Харківська область – 403 випадки;

• Херсонська область – 143 випадки;

• Хмельницька область – 134 випадки;

• Чернівецька область – 1985 випадків;

• Черкаська область – 314 випадків;

• Чернігівська область – 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 6 травня в Центр надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34 тис. 722 повідомлення про підозру на COVID-19.