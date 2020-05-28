Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 22 тисячі 382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 477 випадків захворювання – за останню добу.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 11 осіб. Водночас одужали 444 пацієнта.

“Станом на 9:00 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 947 випадків;

• Волинська область – 851 випадок;

• Дніпропетровська область – 920 випадків;

• Донецька область – 158 випадків;

• Житомирська область – 673 випадки;

• Закарпатська область – 1124 випадки;

• Запорізька область – 425 випадків;

• Івано-Франківська область – 1339 випадків;

• Кіровоградська область – 495 випадків;

• місто Київ – 2793 випадки;

• Київська область – 1517 випадків;

• Львівська область – 1513 випадків;

• Луганська область – 45 випадків;

• Миколаївська область – 282 випадки;

• Одеська область – 861 випадок;

• Полтавська область – 268 випадків;

• Рівненська область – 1588 випадків;

• Сумська область – 166 випадків;

• Тернопільська область – 1131 випадок;

• Харківська область – 981 випадок;

• Херсонська область – 177 випадків;

• Хмельницька область – 386 випадків;

• Чернівецька область – 3201 випадок;

• Черкаська область – 401 випадок;

• Чернігівська область – 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 28 травня в Центр надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55 тис. 995 повідомлень про підозру на COVID-19.