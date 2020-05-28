Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 11 осіб. Водночас одужали 444 пацієнта.
“Станом на 9:00 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 947 випадків;
• Волинська область – 851 випадок;
• Дніпропетровська область – 920 випадків;
• Донецька область – 158 випадків;
• Житомирська область – 673 випадки;
• Закарпатська область – 1124 випадки;
• Запорізька область – 425 випадків;
• Івано-Франківська область – 1339 випадків;
• Кіровоградська область – 495 випадків;
• місто Київ – 2793 випадки;
• Київська область – 1517 випадків;
• Львівська область – 1513 випадків;
• Луганська область – 45 випадків;
• Миколаївська область – 282 випадки;
• Одеська область – 861 випадок;
• Полтавська область – 268 випадків;
• Рівненська область – 1588 випадків;
• Сумська область – 166 випадків;
• Тернопільська область – 1131 випадок;
• Харківська область – 981 випадок;
• Херсонська область – 177 випадків;
• Хмельницька область – 386 випадків;
• Чернівецька область – 3201 випадок;
• Черкаська область – 401 випадок;
• Чернігівська область – 140 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 28 травня в Центр надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55 тис. 995 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почало працювати метро, а з 1 червня планувалося відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що відновлення залізничних перевезень в Україні відбудеться вже на цьому тижні.