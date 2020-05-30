Кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила 23 тисячі: статистика по областях на 30 травня

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, за минулу добу захворіли 393 людини.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: у Львівській області – 56, в Рівненській області – 52 та місті Київ – 55.
Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей та 3635 медпрацівників. Із числа людей, що одужали, 2262 медпрацівники та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 958 (555 одужали);
- Волинська обл. — 887 (255 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 933 (264 одужав);
- Донецька обл. — 158 (82 одужали);
- Житомирська обл. — 699 (416 одужали);
- Закарпатська обл. — 1171 (405 одужали);
- Запорізька обл. — 440 (248 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1379 (818 одужали);
- м. Київ — 2904 (637 одужали);
- Київська обл. — 1556 (394 одужали);
- Кіровоградська обл. — 506 (398 одужали);
- Луганська обл. — 46 (39 одужали);
- Львівська обл. — 1619 (379 одужали);
- Миколаївська обл. — 288 (152 одужали);
- Одеська обл. — 883 (208 одужали);
- Полтавська обл. — 268 (244 одужали);
- Рівненська обл. — 1680 (869 одужали);
- Сумська обл. — 168 (141 одужав);
- Тернопільська обл. — 1160 (905 одужали);
- Харківська обл. — 1025 (242 одужали);
- Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
- Хмельницька обл. — 432 (232 одужали);
- Черкаська обл. — 401 (300 одужали);
- Чернівецька обл. — 3306 (904 одужали);
- Чернігівська обл. — 159 (63 одужали).
Загалом потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.
Усього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.
- Міністерство охорони здоров’я дозволило ще трьом областям перейти до нового етапу пом’якшення карантинних обмежень.