Covid-19 Україна

оновлено 30.05.2020 о 13:02

Всього:

23204(+393)

Хворіють:

13197(+393)

Вилікувались:

9311(+495)

Померло:

696(+17)

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Кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила 23 тисячі: статистика по областях на 30 травня

Станом на ранок суботи, 30 травня, в Україні підтверджено 23 204 випадків COVID-19, з них 9311 одужали, 696 померли.

Субота, 30 травня 2020, 13:18

Коронавирус

Фото: pixabay

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 393 людини.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу було виявлено: у Львівській області – 56, в Рівненській області – 52 та місті Київ – 55.

Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей та 3635 медпрацівників. Із числа людей, що одужали, 2262 медпрацівники та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька обл. — 958 (555 одужали);
  • Волинська обл. — 887 (255 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 933 (264 одужав);
  • Донецька обл. — 158 (82 одужали);
  • Житомирська обл. — 699 (416 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1171 (405 одужали);
  • Запорізька обл. — 440 (248 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1379 (818 одужали);
  • м. Київ — 2904 (637 одужали);
  • Київська обл. — 1556 (394 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 506 (398 одужали);
  • Луганська обл. — 46 (39 одужали);
  • Львівська обл. — 1619 (379 одужали);
  • Миколаївська обл. — 288 (152 одужали);
  • Одеська обл. — 883 (208 одужали);
  • Полтавська обл. — 268 (244 одужали);
  • Рівненська обл. — 1680 (869 одужали);
  • Сумська обл. — 168 (141 одужав);
  • Тернопільська обл. — 1160 (905 одужали);
  • Харківська обл. — 1025 (242 одужали);
  • Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
  • Хмельницька обл. — 432 (232 одужали);
  • Черкаська обл. — 401 (300 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3306 (904 одужали);
  • Чернігівська обл. — 159 (63 одужали).

Загалом потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.

Усього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

Теги: Коронавірус, Україна

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