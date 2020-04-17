Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, загальна кількість випадків коронавірусу в країні зараз становить 4662. Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед захворілих – 879 медиків і 320 дітей.

За минулу добу захворіли 31 дитина і 91 медик.

За добу померли ще 9 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 116 до 125 (з них 66 чоловіків і 59 жінок). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (87 %).

У той же час протягом доби одужали ще 60 пацієнтів, з яких троє дітей і 19 медпрацівників. Кількість тих, хто одужав, зросла з 186 до 246 осіб.