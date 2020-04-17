Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, загальна кількість випадків коронавірусу в країні зараз становить 4662. Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед захворілих – 879 медиків і 320 дітей.
За минулу добу захворіли 31 дитина і 91 медик.
За добу померли ще 9 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 116 до 125 (з них 66 чоловіків і 59 жінок). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (87 %).
У той же час протягом доби одужали ще 60 пацієнтів, з яких троє дітей і 19 медпрацівників. Кількість тих, хто одужав, зросла з 186 до 246 осіб.
Ситуація по областям України наступна:
• Вінницька область – 296 випадків; 17 пацієнтів одужали;
• Волинська область – 122 випадки, 4 з яких летальні; 11 одужали;
• Дніпропетровська область – 89 випадків, 1 з яких летальний; 9 осіб одужали;
• Донецька область – 12 випадків, з яких 1 летальний; 6 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 177 випадків; 4 людини померли, 1 одужала;
• Закарпатська область – 150 випадків; 4 людини померли, 12 одужали;
• Запорізька область – 118 випадків, 2 з яких летальні; 12 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 427 випадків; 34 людини померли, 27 одужали;
• місто Київ – 705 випадків, 12 з яких летальні; 30 одужали;
• Київська область – 253 випадки, 9 з яких летальні; 16 одужали;
• Кіровоградська область – 218 випадків; 9 людей померли, 6 одужали;
• Львівська область – 203 випадки, 8 з них летальні; 11 пацієнтів одужали;
• Луганська область – 9 випадків зараження;
• Миколаївська область – 22 випадки коронавірусу;
• Одеська область – 93 випадки зараження, 1 з яких летальний;
• Полтавська область – 41 випадок, 1 з яких летальний; 4 людини одужали;
• Рівненська область – 240 випадків; 8 людей померли, 8 одужали;
• Сумська область – 81 випадок зараження, 4 з яких летальні; 6 пацієнтів одужали;
• Тернопільська область – 353 випадки, 5 з яких летальні; 25 осіб одужали;
• Харківська область – 56 випадків, 1 з яких летальний; 2 пацієнта одужали;
• Херсонська область – 51 випадок; 1 людина померла, 5 одужали;
• Хмельницька область – 38 випадків зараження, 2 з яких летальні; 3 пацієнта одужали;
• Черкаська область – 137 випадків коронавірусу; 2 людини померли, 7 одужали;
• Чернівецька область – 759 випадків; 11 осіб померли, 25 одужали;
• Чернігівська область – 12 випадків зараження, 1 з яких летальний; 3 людини одужали.
На амбулаторному лікуванні знаходиться 3051 пацієнт. Всього госпіталізовано 1611 осіб, з них 73 дитини.
Всього в Україні досліджено 47 тисяч 96 зразків на коронавірус методом ПЛР.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.