Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 10 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 151 до 161.
Одужали ще 8 осіб (кількість тих, хто одужав, зросла з 359 до 367).
“Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:
• Вінницька область – 338 випадків;
• Волинська область – 174 випадки;
• Дніпропетровська область – 122 випадки;
• Донецька область – 16 випадків;
• Житомирська область – 270 випадків;
• Закарпатська область – 205 випадків;
• Запорізька область – 137 випадків;
• Івано-Франківська область – 556 випадків;
• Кіровоградська область – 247 випадків;
• місто Київ – 892 випадки;
• Київська область – 356 випадків;
• Львівська область – 256 випадків;
• Луганська область – 25 випадків;
• Миколаївська область – 41 випадок;
• Одеська область – 146 випадків;
• Полтавська область – 101 випадок;
• Рівненська область – 341 випадок;
• Сумська область – 84 випадки;
• Тернопільська область – 435 випадків;
• Харківська область – 77 випадків;
• Херсонська область – 70 випадків;
• Хмельницька область – 49 випадків;
• Чернівецька область – 988 випадків;
• Черкаська область – 186 випадків;
• Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 21 квітня в Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Станом на 20 квітня в Україні було зареєстровано 5710 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.