В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 415 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 10 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 151 до 161.

Одужали ще 8 осіб (кількість тих, хто одужав, зросла з 359 до 367).

“Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:

• Вінницька область – 338 випадків;

• Волинська область – 174 випадки;

• Дніпропетровська область – 122 випадки;

• Донецька область – 16 випадків;

• Житомирська область – 270 випадків;

• Закарпатська область – 205 випадків;

• Запорізька область – 137 випадків;

• Івано-Франківська область – 556 випадків;

• Кіровоградська область – 247 випадків;

• місто Київ – 892 випадки;

• Київська область – 356 випадків;

• Львівська область – 256 випадків;

• Луганська область – 25 випадків;

• Миколаївська область – 41 випадок;

• Одеська область – 146 випадків;

• Полтавська область – 101 випадок;

• Рівненська область – 341 випадок;

• Сумська область – 84 випадки;

• Тернопільська область – 435 випадків;

• Харківська область – 77 випадків;

• Херсонська область – 70 випадків;

• Хмельницька область – 49 випадків;

• Чернівецька область – 988 випадків;

• Черкаська область – 186 випадків;

• Чернігівська область – 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 21 квітня в Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.