В Україні станом на ранок 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

“Станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що сьогодні вранці повідомлялося про 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Відтак, їхня кількість збільшилася на 129.

Станом на вечір в Україні зафіксовано 32 летальних випадки (вранці повідомлялося про 28). Відтак, померли ще чотири пацієнти з COVID-19.

У МОЗ уточнили, що 25 осіб вже виписані з лікарень – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.