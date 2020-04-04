Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
“Станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що сьогодні вранці повідомлялося про 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Відтак, їхня кількість збільшилася на 129.
Станом на вечір в Україні зафіксовано 32 летальних випадки (вранці повідомлялося про 28). Відтак, померли ще чотири пацієнти з COVID-19.
У МОЗ уточнили, що 25 осіб вже виписані з лікарень – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз в два рази нижча, ніж в світі.