У Київській та Тернопільській областях підтвердили по одному випадку захворювання на коронавірус COVID-19. Загальна кількість хворих в Україні - 41.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Нові випадки були зафіксовані в Київській (1) і Тернопільській (1) областях”, — йдеться в повідомленні.

Так станом на 23 годину 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Вранці п’ятниці було відомо лише про 26 пацієнтів лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Ситуація по країні така: