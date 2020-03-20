Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Нові випадки були зафіксовані в Київській (1) і Тернопільській (1) областях”, — йдеться в повідомленні.

Так станом на 23 годину 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Вранці п’ятниці було відомо  лише  про 26 пацієнтів лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Ситуація по країні така:

  • в Чернівецькій області — 25 випадків, 1 пацієнтка з COVID-19 загинула, причиною смерті вважають супутні захворювання;
  • в Житомирській області — 2 випадки, 1 летальний;
  • в Дніпропетровській області — 2 випадки;
  • в Києві — 3 випадки;
  • в Київській області — 3 випадки;
  • в Донецькій області — 1 випадок;
  • в Івано-Франківській області — 2 випадки, з них 1 летальний;
  • в Харківській області — 1 випадок;
  • у Львові — 1 випадок;
  • в Тернопільській области — 1 випадок.

Також 20 березня стало відомо, що в Чернівцях видужав чоловік, який першим в Україні захворів на коронавірус COVID-19.