Станом на 18 липня у світі зафіксовано 14 мільйонів 124 тисячі 409 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США – 3 647 715 осіб, Бразилія – 2 046 328 осіб, Індія – 1 039 084 людини.

Далі йдуть Росія (764 215), Перу (345 537), Південна Африка (337 594), Мексика (331 298), Чилі (326 439), Великобританія (294 804), Іран (269 440) і Пакистан (261 917) .

Загалом від коронавірусної інфекції у світі померли 602 948 людей. У той же час одужали 7 905 132.