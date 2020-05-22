Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 824 випадки;
  • Волинська область — 740 випадків;
  • Дніпропетровська область — 859 випадків;
  • Донецька область — 141 випадок;
  • Житомирська область — 607 випадків;
  • Закарпатська область — 1003 випадки;
  • Запорізька область — 401 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1268 випадків;
  • Кіровоградська область — 460 випадків;
  • м. Київ — 2522 випадки;
  • Київська область — 1344 випадки;
  • Львівська область — 1240 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 277 випадків;
  • Одеська область — 814 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1323 випадки;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1105 випадків;
  • Харківська область — 866 випадків;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 299 випадків;
  • Чернівецька область — 2905 випадків;
  • Черкаська область — 383 випадки;
  • Чернігівська область — 119 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.