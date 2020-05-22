Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 травня в Україні 20148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 442 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 824 випадки;
- Волинська область — 740 випадків;
- Дніпропетровська область — 859 випадків;
- Донецька область — 141 випадок;
- Житомирська область — 607 випадків;
- Закарпатська область — 1003 випадки;
- Запорізька область — 401 випадок;
- Івано-Франківська область — 1268 випадків;
- Кіровоградська область — 460 випадків;
- м. Київ — 2522 випадки;
- Київська область — 1344 випадки;
- Львівська область — 1240 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 277 випадків;
- Одеська область — 814 випадків;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1323 випадки;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1105 випадків;
- Харківська область — 866 випадків;
- Херсонська область — 173 випадки;
- Хмельницька область — 299 випадків;
- Чернівецька область — 2905 випадків;
- Черкаська область — 383 випадки;
- Чернігівська область — 119 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.