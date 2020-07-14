Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США – 3 363 056 осіб, Бразилія – 1 884 967 осіб, Індія – 906 752 людей та Росія – 732 547 хворих.
Далі йдуть Перу (330 123), Чілі (317 657), Мексика (304 435), Велика Британія (291 691), Південна Африка (287 796), Іран (259 652) та Іспанія (255 953).
Загалом від коронавірусної інфекції у світі померли 573 042 людини. Водночас одужали 7 257 369.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що в світі розробляється 141 вакцина проти коронавірусу COVID-19.