Кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 з Китаю в усьому світі склала 1526 випадків.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Всього в світі зафіксовано 67 тисяч 88 випадків зараження.

У всьому світі зареєстровано 1526 смертей.

Повністю вилікувалися і виписані з лікарень 8279 осіб.

Загальна динаміка зараження коронавірусом і летальних випадків пішла на спад.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю заявила про те, що кількість смертельних випадків внаслідок зараження коронавірусом досягла позначки 1523, що на 143 більше ніж добою раніше.

Тільки на території епіцентру поширення коронавірусу, в провінції Хубей, було зафіксовано 139 смертельних випадків.

В цілому, на території материкового Китаю, за добу зафіксували 2641 новий випадок зараження коронавірусом.

Таким чином, загальна кількість інфікованих досягла 66 тисяч 492 особи.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.