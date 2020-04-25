Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Загалом у світі вже 2 млн 790 тис. 986 інфікованих COVID-19. Водночас одужали понад 781 тис. осіб.
Найбільше інфікованих зареєстровано в США – 890 тис. 524 (51 тис. 017 померли), Іспанії – 219 тис. 764 (22 тис. 524), Італії – 192 тис. 994 (25 тис. 569), Франції – 159 тис. 495 (22 тис. 245), Німеччині – 155 тис. 545 (5 тис. 723), Великобританії – 144 тис. 635 (19 тис. 506), Туреччині – 104 тис. 912 (2 тис. 600).
- В Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.