У Китаї кількість смертей від коронавірусу nCov 2019 зросла до 132.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусной інфекції на материковому Китаї досягло 5 974, що перевищує загальну кількість заражених під час епідемії Sars 2002-03 рр., через яку загинуло майже 800 осіб у всьому світі.

У провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань, зареєстровано 840 нових випадків захворювання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, важкий гострий респіраторний синдром (Sars) за дев’ять місяців заразив 5327 чоловік на материковому Китаї і вбив 349 осіб.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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