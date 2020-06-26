Про це повідомила прес–служба МОЗ у Telegram.
“Якщо ви подивитеся на тести, то на початку квітня ми робили 250-300 ПЛР–тестів на добу. Сьогодні цей показник – 14 тисяч“, – розповів міністр.
За словами Степанова, в міністерстві відновили систему лабораторних центрів.
“Ми перекваліфікували і перенавчили лікарів–лаборантів, щоб прийти до таких результатів. Ми вввелі стандарти лікування, які показують свою ефективність“, – заявив він.
- В Україні станом на 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу виявили 1 109 нових випадків.