Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram.

Якщо ви подивитеся на тести, то на початку квітня ми робили 250-300 ПЛРтестів на добу. Сьогодні цей показник 14 тисяч, розповів міністр.

За словами Степанова, в міністерстві відновили систему лабораторних центрів.

Ми перекваліфікували і перенавчили лікарівлаборантів, щоб прийти до таких результатів. Ми вввелі стандарти лікування, які показують свою ефективність, заявив він.