Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, на скільки збільшилася кількість тестів на коронавірус за час епідемії.

Про це повідомила прес–служба МОЗ у Telegram.

“Якщо ви подивитеся на тести, то на початку квітня ми робили 250-300 ПЛР–тестів на добу. Сьогодні цей показник – 14 тисяч“, – розповів міністр.

За словами Степанова, в міністерстві відновили систему лабораторних центрів.

“Ми перекваліфікували і перенавчили лікарів–лаборантів, щоб прийти до таких результатів. Ми вввелі стандарти лікування, які показують свою ефективність“, – заявив він.