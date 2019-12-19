Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.

За місяць кількість громадян України, які вважають РФ агресором, зросла на 6 %.

“За останній місяць зросла кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором по відношенню до України (з 64 % до 70 %)”, – зазначають соціологи.

Протилежної думки дотримуються 21 % опитаних. Останніх найбільше на Півдні і особливо на Сході України, а також серед прихильників партії “Опозиційна платформа – За життя”.

При цьому ставлення до президента РФ Володимира Путіна не змінилося: позитивно ставляться 16 % респондентів, негативно – 72 %.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.