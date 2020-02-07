В результаті епідемії коронавірусу з Китаю число померлих від захворювання зросла до 636 осіб. Таким чином, за добу померли 70 людей.

Про це повідомляє Reuters.

“Станом на 6 лютого, державний комітет з питань охорони здоров’я отримав від 31 провінції інформацію про 31 161 підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, з них 4821 осіб перебувають у важкому стані, 636 померли, 1540 людей виписані з лікарень”, – сказано в повідомленні.

Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 31 тисячі 388 осіб.

На території материкового Китаю зафіксовано 634 смерті.

За останню добу виявлено 3143 нових випадки зараження.

За останні 24 години з лікарень виписали 387 осіб.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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