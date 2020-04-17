В Україні кількість людей, які одужали після зараження коронавірусом COVID-19, вдвічі перевищує число летальних випадків.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, з початку спалаху в нашій країні померли 125 осіб, у яких раніше діагностували вірус (9 за минулу добу). Серед них – 66 чоловіків і 59 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (87 %).

У той же час одужали майже в два рази більше хворих – 246 осіб. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі. Тільки за минулу добу одужали ще 60 пацієнтів, з яких троє дітей і 19 медпрацівників.

Варто відзначити, що в останні дні розрив між кількістю тих, хто одужав, і померлих постійно збільшувався.

Наприклад, станом на вівторок, 14 квітня, кількість тих, хто вилікувався, становила 119 осіб, а померли 98.

15 квітня в МОЗ відзвітували вже про 143 пацієнтів, які одужали, і 108 померлих.

Станом на 16 квітня повідомлялося про 186 тих, хто одужав, і 116 летальних випадків.

У МОЗ закликають при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково дзвонити сімейному лікареві, а також залишатися в період карантину вдома, оскільки “самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування”.