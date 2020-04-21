Масштаб заражень COVID-19 в Англії і Уельсі на 41% вищий, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що за даними Управління національної статистики, масштаб заражень вищий на 41%, ніж ранніше повідомляла влада.

Зокрема, дані про смертельні випадки від коронавіруса після 10 квітня значно відрізняються від даних, на які спирається уряд.

Також, більше половини свідоцтв про смерть, виданих на цьому тижні в Лондоні, містили згадки про COVID-19.

Відзначимо, що останні дані про смертність в лікарнях, опубліковані в понеділок, показують, що в Сполученому Королівстві від COVID-19 померло 16 509 осіб.