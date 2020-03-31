У Хмельницькій області кількість заражених коронавірусом зросла до трьох.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.

Також зазначається, що в області є одна підозра на коронавірус.

“Станом на 8:00 31 березня в Хмельницькій області 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, підозр на коронавірус – 1”, – йдеться у повідомленні.