Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА.
Також зазначається, що в області є одна підозра на коронавірус.
“Станом на 8:00 31 березня в Хмельницькій області 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, підозр на коронавірус – 1”, – йдеться у повідомленні.
- 28 березня у Хмельницькому лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.
- В Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Раніше Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.