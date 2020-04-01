За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я протягом найближчих декількох днів кількість хворих на COVID-19 перевищить 1 млн.

Про це на прес-конференції заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

“За останні 5 тижнів ми стали свідками майже експоненціального зростання числа нових випадків захворювання на COVID-19, що охопили практично всі країни, території і райони”, — зазначив він.

Гендиректор повідомив, що за оцінками організації найближчими днями кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 перевищить 1 млн.

“Кількість смертей більш ніж подвоїлася за останній тиждень. У найближчі кілька днів ми досягнемо 1 млн підтверджених випадків COVID-19 та 50 тисяч смертей”, — повідомив він.

Варто зазначити, що за даними університету Джона Хопкінса, станом на 20:00 1 квітня зафіксовано вже понад 905 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість смертей — 45 497 (5,03% від загального числа хворих). Найбільшу кількість летальних випадків зафіксовано в Італії (13 155), Іспанії (9 053) та Франції (3 523).

За кількістю зафіксованих випадків сьогодні перше місце у США. Там зафіксовано майже чверть загального числа випадків — 199 092. Слідом ідуть Італія та Іспанія, де кількість хворих напередодні перевищила 100 тисяч.

Китай, де COVID-19 був зафіксований вперше, займає четверте місце. Там кількість хворих досягла 82,3 тисяч. 30 березня в країні не було зареєстровано ні нових випадків зараження, ні смертей.