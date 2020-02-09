Державний комітет у справах охорони здоров'я Китаю заявив, що кількість смертей від коронавируса в країні збільшилася до 811 осіб.

Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.

Згідно з повідомленням комітету в неділю, з 31 адміністративної одиниці провінційного рівня країни і Синьцзянськогох виробничо-будівельного корпусу отримані повідомлення про 2656 нових підтверджених випадки зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, а також про 89 нових летальних випадках.

81 людина померла в провінції Хубей, два випадки – в провінції Хенань, і по одному випадку – в провінціях Хебей, Хейлунцзян, Аньхой, Шаньдун, Хунань і Гуансі-Чжуанському автономному районі відповідно.

При цьому в той же день було зареєстровано ще 3916 нових ймовірних випадків захворювання коронавірусом нового типу.

У суботу 600 чоловік виписали з лікарень, бо вони одужали. Всього вилікувалося від недуги 2649 чоловік.

Станом на 00:00 8 лютого 811 чоловік померли; 6188 пацієнтів у внутрішніх районах Китаю знаходяться у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавируса, з’явилися перші жертви серед хворих іноземців.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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