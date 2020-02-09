Про це повідомляє китайське агентство Xinhua.
Згідно з повідомленням комітету в неділю, з 31 адміністративної одиниці провінційного рівня країни і Синьцзянськогох виробничо-будівельного корпусу отримані повідомлення про 2656 нових підтверджених випадки зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, а також про 89 нових летальних випадках.
81 людина померла в провінції Хубей, два випадки – в провінції Хенань, і по одному випадку – в провінціях Хебей, Хейлунцзян, Аньхой, Шаньдун, Хунань і Гуансі-Чжуанському автономному районі відповідно.
При цьому в той же день було зареєстровано ще 3916 нових ймовірних випадків захворювання коронавірусом нового типу.
У суботу 600 чоловік виписали з лікарень, бо вони одужали. Всього вилікувалося від недуги 2649 чоловік.
Станом на 00:00 8 лютого 811 чоловік померли; 6188 пацієнтів у внутрішніх районах Китаю знаходяться у важкому стані.
Раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань, де стався спалах коронавируса, з’явилися перші жертви серед хворих іноземців.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.