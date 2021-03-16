Колишні в’язні путінського режиму звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом не спекулювати на темі звільнення заручників задля політичної боротьби з лідером опозиційної партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком.

Текст звернення зачитав Володимир Балух під час брифінгу в агентстві “Інтерфакс-Україна”.

У своїй заяві колишні в’язні Кремля зазначили, що підтримують дії влади, спрямовані на викорінення розгалуженої злочинної мережі, розбудованої і впровадженої в Україні країною агресором — Російською Федерацією.

“Правильні й необхідні рішення, спрямовані на закриття проросійських телеканалів й інших ЗМІ, впровадження санкцій щодо промосковських політиків — колаборантів всередині країни, по-перше, потребують впровадження законодавчого обґрунтування. По-друге, в жодному разі не мають використовуватись як формальний привід для кримінального і санкційного переслідування політичних та громадських лідерів, особистостей, що беззаперечно довели свою відданість ідеалам українського державотворення, проте розбудовують свою діяльність в опозиції до курсу діючої влади”, — зазначив Балух.

Він також закликав Зеленського не атакувати Порошенка через боротьбу з Медведчуком.

“Ми також виступаємо категорично проти і засуджуємо спроби влади використати негативний образ відвертого колаборанта Медведчука з метою дискредитації особистостей, що уособлювали владу у надважкі часи початку війни, кровопролитних військових дій, відсутності дієздатної української армії, зокрема п’ятого Президента України Петра Порошенка. Закликаємо усіх відмовитися від маніпуляцій, не спекулювати на прізвищах, відкинути особисті амбіції, нагадати собі, що насправді є надважливим, безцінним, понад усе. Закликаємо українську владу у вирі політичної боротьби не втрачати Гідність”, — наголошують колишні бранці російського режиму.

Учасники брифінгу застерегли владу в особі президента Зеленського від подальших кроків на руйнацію суспільної єдності.

“У нас один спільний ворог — Кремль. У нас одна Україна на всіх. Перемога можлива лише шляхом єднання”, — резюмують бранці путінського режиму.

Заяву підтримали Володимир Балух, Ахтем Чийгоз, Євген Панов, Роман Сущенко, Ігор Козловський.

Що відомо про історію з “плівками Медведчука”?

Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох осіб з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії до Криму, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України Петра Порошенка.

У партії “Європейська Солідарність” заявили, що до витоку “плівок Медведчука-Суркова” причетний заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. У політсилі наголосили, що “комунікації між Порошенком та Медведчуком ніколи не були таємницею і протягом кількох років стосувалися головним чином звільнення українських заручників з російського полону.

“Тому виглядають вкрай дивними потуги роздути сенсацію із загальновідомої інформації, в яких бере участь таке широке коло осіб, — від ботів і придворних блогерів до деяких міністрів, які дають інтерв’ю заради того, щоб зробити приємне для вуха головного телеглядача країни”, – йшлося в заяві.

У “ЄС” також вимагали припинити брудну інформаційну кампанію проти п’ятого президента України.

Сам Петро Порошенко розповів про вимушену співпрацю з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Віктором Медведчуком у 2014-2018 роках. Він наголосив, що це довелося робити заради звільнення з полону українців.

У вівторок, 9 березня, Служба безпеки України (СБУ) провела допит Віктора Медведчука з приводу “плівок”.