Про це повідомляє “Суспільне“.

За словами Макара, аудіозапис, що датований 11 квітня 2012 року, зробило його “анонімне джерело, ща зараз проживає у Евросоюзі”.

“Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на EUobserver. Там були зроблені усі можливі експертизи. Проводилась фоноскопічна експертиза, яка підтверджена. Також пізніше, якщо це буде потрібно, буде зроблена біометрична експертиза. І найголовніше, що людина, колишній працівник КДБ, який має безпосередній стосунок і до тих людей, з якими розмовляє Зайцев (ексочільник КДБ Білорусі ‒ ред.), зараз перебуває в країні ЄС і готовий дати свідчення в європейському міжнародному суді, і в Генпрокуратурі України”, – сказав Макар.

За словами колишнього спецпризначенця, цей аудіозапис він опублікував саме зараз через те, що в його рідній країні “народ повстав проти цього диктаторського режиму”.

“Усі ці побиття, звірства над власним народом. Я зрозумів, що саме зараз як ніколи необхідна і важлива моя підтримка. Саме тому я його опублікував. І я, напевно, готовий пожертвувати своїм життям, щоб для Білорусі усе це припинилося, диктаторський режим, і щоб Білорусь стала вільною. Якби намагався опублікувати це раніше, у 2012 році, політична ситуація була зовсім інша. Я 100% пожертвував би своїм життям, і цей запис сьогодні ми б не почули. Ми б не відкрили очі на усі ці злочини, які планувалися, які були вчинені, зокрема, вбивство Павла Шеремета. Якби у 2016-му році, коли Павла Шеремета підірвали, я опублікував ці дані, я думаю, що я, можливо, допоміг би розібратися у злочині, але сьогодні я не допоміг би своєму білоруському народові впоратися з цим диктаторським режимом, який зараз існує в країні”, – сказав Ігор Макар.

Щодо співпраці з Україною, то Макар підтвердив, що українським правоохоронцям передав цей запис у грудні 2020 року.

“Офіційного допиту не було, але сьогодні зі мною зв’язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу. Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з ковідом, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, — я готовий”, – зазначив Ігор Макар.

На аудіозаписі згадується і ненависний для Лукашенка журналіст Павло Шеремет, який “заї*ав, б**дь”

“Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього чортового щура, б ** дь, зовсім б ** дь – ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було натурально”, – говорить на аудіо тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо у 2019 році на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.