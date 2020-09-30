Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Луценко уточнив, що вже переніс восьмигодинну операцію, а попереду – хіміотерапія.

“Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія”, – написав політик.

“Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової”, – додав Луценко.

Юрій Луценко – народний депутат IV, VI і VIII скликань, лідер партії “Народна самооборона” (з 1999 по 2012 роки).

Луценко займав посаду міністра внутрішніх справ України (лютий 2005 – грудень 2006 р., грудень 2007 – січень 2010 рр.).

У травні 2016 року він був призначений генеральним прокурором України і займав цю посаду до кінця серпня 2019 року.