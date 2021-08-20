Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

“Вітаю з Всесвітнім днем фотографа моїх колег-професійних фотографів, а також всіх фотографів-любителів в світі”, – зазначив Соуза, прикріпивши до посту знімок Обами.

Додамо, що Всесвітній день фотографії (World Photography Day) любителі і професіонали відзначають 19 серпня.

Свято народилося в 2009 році за ініціативою австралійського фотографа Корскі Ара. Його дата обрана на честь 19 серпня 1839 року – саме в цей день було отримано перший фотовідбиток.