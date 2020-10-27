Про це пише Reuters.

Зустріч відбулася в королівській резиденції, замку Бельведер, в передмісті Брюсселя.

“Цієї неділі, 25 жовтня, була відкрита нова глава, наповнена емоціями, умиротворенням, взаєморозумінням і надією. Наша зустріч відбулася в замку Бельведер, зустріч, під час якої кожен з нас зміг спокійно і з співчуттям висловити свої почуття і переживання. Після потрясінь, ран і страждань настає час пробачення, зцілення і примирення. Це терплячий і часом важкий шлях, по якому ми рішуче вирішили йти разом”, – йдеться в заяві короля, королеви Паоли та Дельфіни.

Зазначимо, що в січні нинішнього року стало відомо, що Альберт II визнав Дельфіну Боель своєю позашлюбною донькою. Рішення було прийнято після отримання результатів ДНК-тесту. Судова тяжба між Боель і Королем тривала з 2013 року.