Про це повідомляє агентство France24.
У червні Верховний суд Іспанії почав розслідування причетності Хуана Карлоса до контракту на будівництво високошвидкісної залізниці в Саудівській Аравії після того, як швейцарська газета La Tribune de Geneve повідомила, що колишній король отримав 100 мільйонів доларів від покійного короля Саудівської Аравії.
82-річний Хуан Карлос відмовився коментувати звинувачення.
“Керуючись моїм бажанням зробити все можливе, щоб служити іспанському народу, його інститутів і вам як королю, я повідомляю вам про моє … рішення покинути Іспанію”, – йдеться в листі Хуана Карлоса.
Король Філіп подякував Хуана Карлоса за його рішення, підкресливши “історичну важливість, яку представляє правління його батька” для демократії в Іспанії.
Хуан Карлос вступив на престол в 1975 році після смерті генерала Франсиско Франко і набув широкого повагу за відхід Іспанії від диктатури до демократії. Правив Хуас Карлос до 2014 року.
Але його популярність знизилася в наступні роки через серію скандалів, що спонукали його піти у відставку.
- Колишній король Іспанії Хуан Карлос оголосив, що відходить від суспільного життя. П’ять років тому він вийшов на пенсію.