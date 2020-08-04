Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, який опинився в центрі корупційного скандалу, вирішив покинути країну. Про своє рішення він повідомив нинішнього монарха, свого сина Філіпа VI.

Про це повідомляє агентство France24.

У червні Верховний суд Іспанії почав розслідування причетності Хуана Карлоса до контракту на будівництво високошвидкісної залізниці в Саудівській Аравії після того, як швейцарська газета La Tribune de Geneve повідомила, що колишній король отримав 100 мільйонів доларів від покійного короля Саудівської Аравії.

82-річний Хуан Карлос відмовився коментувати звинувачення.

“Керуючись моїм бажанням зробити все можливе, щоб служити іспанському народу, його інститутів і вам як королю, я повідомляю вам про моє … рішення покинути Іспанію”, – йдеться в листі Хуана Карлоса.

Король Філіп подякував Хуана Карлоса за його рішення, підкресливши “історичну важливість, яку представляє правління його батька” для демократії в Іспанії.

Хуан Карлос вступив на престол в 1975 році після смерті генерала Франсиско Франко і набув широкого повагу за відхід Іспанії від диктатури до демократії. Правив Хуас Карлос до 2014 року.

Але його популярність знизилася в наступні роки через серію скандалів, що спонукали його піти у відставку.