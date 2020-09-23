Колишній модератор контенту на відеохостингу YouTube Джейн Доу подала позов проти компанії. На думку жінки, роботодавець не зміг захистити її та колег від моральної шкоди.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Позов поданий до Верховного суду Каліфорнії, округ Сан-Матео (США).

У ньому говориться, що позивач була змушена переглядати відеоролики з контентом, де були сцени вбивств, абортів, зґвалтувань, насильства проти дітей, нанесення каліцтв тваринам і самогубств.

Джейн Доу зазначає, що компанія не захистила її та колег від психологічних травм (що виникли внаслідок щоденного перегляду подібного жорстокого контенту). Так, тисячі модераторів YouTube щодня годинами повинні були переглядати відеоролики, що містять контент зі сценами жорстокості.

У позові йдеться, що YouTube не дотримувалася своїх власних стандартів модерації та не надавала адекватної допомоги модераторам.

Жінка працювала на YouTube через кадрове агентство Collabera з 2018-го по 2019 роки.

Доу наполягає, що за час роботи у неї розвинулися симптоми тривоги, депресії, посттравматичного стресового розладу. У позові йдеться, що жінці почали снитися кошмари, у неї почалися панічні атаки, і вона не могла перебувати в людних місцях через “страх масових розстрілів”, інформує видання The Verge.

“У неї проблеми зі сном, а коли вона засинає, їй сняться кошмари. Вона часто не спить ночами, а намагаючись заснути, вона прокручує в голові побачені ролики. Вона не може перебувати в людних місцях, в тому числі на концертах і заходах, тому що боїться масових розстрілів. У неї бувають важкі і виснажливі панічні атаки”, – йдеться в позові.

За словами Доу, велнес-тренери YouTube (“інструктори зі здоров’я”) часто не мають медичної підготовки і недоступні для модераторів, які працюють у нічний час.

Один із тренерів порадив позивачці “прийняти заборонені препарати”, а інший порадив її колезі “довіритися Богові”, повідомляє Business Insider з посиланням на позов.

Модератори нібито змушені були перепрацьовувати через “хронічний брак персоналу”, і їм не дозволяли розповісти про ситуацію на роботі (через угоду про нерозголошення).

У позові зазначається, що потенційних співробітників належним чином не попереджають про можливий вплив роботи на їхню психіку, а YouTube не забезпечує технологічні заходи безпеки (наприклад, не розмиває графічні зображення і так далі).

Стажерам говорили, що при поганому самопочутті вони можуть вийти з кімнати, але ті бояться це робити через побоювання втратити робоче місце.

У позові також зазначено, що модератори YouTube не повинні переглядати графічний контент більш як чотири години на день, але через “хронічний брак персоналу” на робочих місцях цей ліміт “регулярно” перевищувався.

Колишня співробітниця вимагає компенсацію за перенесену травму і лікування. Вона також наполягає на створенні фонду, який би покривав витрати модераторів на лікування від психічних розладів.