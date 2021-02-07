Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який займав цю посаду за часів президентства Дональда Трампа, знайшов нове заняття: він буде записувати подкасти.

Про це, зокрема, інформують видання Politico і The Hill.

Пенс приєднався до фонду “Молода Америка” (Young America’s Foundation) – консервативної молодіжної організації, яка була заснована в 1969 році.

У рамках цієї співпраці Пенс запустить подкаст, а також читатиме лекції в коледжах, писатиме статті і виступатиме на конференціях.

У своєму Twitter колишній віцепрезидент підтвердив факт співпраці з Young America’s Foundation.

“Фонд “Молода Америка” був оплотом консервативного руху, просуваючи свободу і гарантуючи, що наші майбутні лідери приймуть основоположні принципи Америки. І для мене велика честь приєднатися до нього”, – зазначив Пенс.

У фонді, в свою чергу, нагадали, що свого часу спонсорували національну радіопрограму 40-го президента США Рональда Рейгана, який в той час був губернатором Каліфорнії. Тепер же вони запустять подкаст з Пенсом.

У своєму подкасті Пенс розповідатиме про свої досягнення на посаді віцепрезидента, про консервативні цінності, індивідуальну свободу, а також торкнеться інших актуальних тем.

Як пише Politico, подкаст Пенса планується запустити в найближчі місяці. Він буде орієнтований на молоду аудиторію.

Журналісти зазначають, що ця діяльність не буде чимось новим для 61-річного Пенса. Так, у 1990-х він вів на радіо консервативне шоу і був відомим на Середньому Заході радіоведучим.

Згідно з даними Politico, Пенс також подумує випустити книгу і запустити фонд зі збору коштів для Республіканської партії. За інформацією журналістів, політик працює над просуванням кандидатів від партії в Палату представників і Сенат на виборах у 2022 році, а також замислюється про участь у президентських перегонах у 2024 році.