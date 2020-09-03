Про це свідчать опубліковані дані рейтингу найзаможніших людей у ​​світі Bloomberg.

Статки колишньої дружини глави американської корпорації Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт досягли $68 млрд, що робить її найбагатшою жінкою у світі.

При цьому Скотт випередила в списку Франсуазу Бетанкур-Маєрс — власницю компанії L’Oreal. Її статки на цей час оцінюються в $66,8 млрд.

У загальному списку найбагатших людей світу колишня дружина Безоса посідає 12-е місце, де її колишній чоловік — на першому.

Скотт отримала 25% акцій Amazon після розлучення у 2019 році. Тоді вартість акцій становила понад $35 мільярдів. За останні три місяці акції компанії зросли приблизно на 28%, що призвело і до збільшення статків колишньої дружини Безоса.