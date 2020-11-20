Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці в Facebook голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, нинішній посол України в США Володимир Єльченко є “класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає”, але “принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував”.

Кулеба уточнив, що кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить саме очільник МЗС.

“Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час”, – зазначив він.

Кулеба додав, що в разі призначення Маркарової Україна “вперше матиме в Вашингтоні посла, яку добре знають, як в Адміністрації США, зокрема в Держдепі і Міністерстві фінансів, так і в МВФ”.

“Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ – це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США. Це безумовні плюси”, – заявив міністр.

Як відомо, Оксана Маркарова працювала в Міністерстві фінансів України з 2015 року (на посаді заступника міністра). З червня 2018 року вона була виконуючою обов’язки міністра. У листопаді того ж року Маркарова була затверджена на посаді голови Мінфіну.

29 серпня 2019 року Маркарова була повторно призначена на посаду міністра фінансів в Уряді Олексія Гончарука. У березні поточного року Верховна Рада відправила Кабмін Гончарука у відставку.