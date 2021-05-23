56-річна Енн-Софі Херманссон була очільницею міста з 2016 по 2018 рік. Та пізніше у Херманссон не вийшло переобратися, тому жінка вирішила скористатися отриманими раніше правами на водіння великовантажних автомобілів.

Про це повідомляє видання Squeekly.

Щоб платити за квартиру, вона зараз їздить на сміттєвозі по місту.

Коли політики закінчують свою кар’єру на високих посадах, вони, як правило, продовжують працювати в суміжних сферах. Хтось стає консультантом юридичних фірм, хтось керує ЗМІ або запускає PR-кампанії.

Але 56-річна Анн-Софі Херманссон вибрала інший шлях після того, як програла переобрання на пост мера Гетеборга.

“Люди продовжують питати мене, якого біса я тут роблю. Але для мене це хороше рішення, мені потрібно платити за оренду”, – заявила Херманссон.

Вона каже, що її політичне життя було дуже неспокійним. А нинішня робота має свої труднощі, але це звичайна робота, без зустрічей і телефонних дзвінків. Крім того, зміна роду занять не позбавила її спілкування з людьми.

У колишньої мерки близько 12 тисяч підписників у Twitter: вона регулярно публікує цікаві історії про себе і своїх колег.

Lunch för arbetsstyrkan på kärltvätten Renova på Kristi Flygare. Carro, Stefan, Rudolf och Mikael. Bästa gänget. pic.twitter.com/oYxVjPjOvQ — Ann-Sofie Hermansson (@soffangbg) May 13, 2021