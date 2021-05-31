Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз”.

Вона координуватиме взаємодію “Нафтогазу” з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, та виконуватиме представницьку функцію високого рівня.

Одним з її пріоритетів роботи буде протидія роботі російського газопроводу “Північний потік-2”.

“За попередні кілька років команда “Нафтогазу” домоглася майже неможливого — значного відтермінування добудови “Північного потоку-2”. Однак до перемоги іще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки “Північного потоку-2″. Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи”, — прокоментувала Світлана Заліщук своє призначення.

У Верховній Раді Світлана Заліщук очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ та Парламентського комітету Асоціації з Європейським Союзом.