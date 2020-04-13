Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков зазначив що 7 квітня 2020 року ЦВК зареєструвала народну депутатку, обрану на проміжних виборах 15 березня в одномандатному виборчому окрузі №179, Світличну Юлію Олександрівну та запросив її до трибуни для складання присяги.

“Присягаю на вірність України, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про благо вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України. Виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”, – заявила Світлична.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що Юлія Світлична офіційно перемогла на проміжних виборах до Парламенту по округу № 179.

Варто зазначити, що раніше народні депутати від “Слуги народу” висловили обурення з приводу ситуації з кандидатом партії на 179 окрузі в Харківській області, якого було відкликано, “щоб не перешкоджати” Юлії Світличній.

Довибори були призначені через дострокове припинення повноважень нардепа від “Слуги народу” Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179, який пізніше очолив Харківську область.

Відзначимо, що Світличну вважають наближеною до ексголови Харківської ОДА Ігоря Райніна. Вона працювала при ньому першим заступником і почала очолювати Харківську ОДА з жовтня 2016 року.