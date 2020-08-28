Про це повідомляє CNN.

У своїй наступній книзі “Меланія і я: підйом і падіння моєї дружби з першою леді” Волкофф детально описує кропіткі зусилля, які вона, і, начебто, Меланія взяла на себе, щоб Іванка не стояла занадто близько до батька під час присяги президента Дональда Трампа на інавгурації.

Меланія і Стефані робили практично все, щоб під час інавгурації в 2016 році фотографи як менше знімали Іванку.

“Це була інавгурація Дональда, а не Іванки. Його свято і його торжество. Однак ніхто не наважувався сказати їй це в обличчя. Вона буквально хотіла контролювати кожен момент в розкладі свого батька, чого Меланія зовсім не схвалювала”, – згадала Волкофф.

Уривок із нової книги Волкоффа детально розказує про погані стосунки між Меланією та Іванкою, яку Меланія, за словами Волкофф, назвала “принцесою”.

Волкофф стверджувала, що Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, обидва співробітники Білого дому, завжди шукали можливості зменшити вплив та “контролювати” Меланію, навіть намагались зайняти офісні приміщення в Східному Крилі під час президентського переходу.

“Іванка була невблаганна і вирішила бути леді першою донькою та узурпувати офісні приміщення Меланії; вона хотіла бути єдиною помітною жінкою Трампа в домі”, – написала Волкофф.

Джерело перехідного періоду заперечувало думку про те, що Іванка коли-небудь хотіла забрати офісні приміщення Східного крила, кажучи, що Іванка завжди налаштована на роботу над політичними питаннями із Західного крила.

Волкофф також розкритикувала Іванку через те, що вона використовувала приватний поштовий сервер для офіційної роботи.

“Іванка просила своїх підлеглих у Білому домі написати їй на свою приватну електронну пошту. Це точне таке ж правопорушення, за яке Трамп лаяв Хіларі Клінтон під час загальних виборів”, – написала Волкофф.

У той час представники Іванки сказали, що вона використовувала приватний сервер, перш ніж її ознайомили з правилами, і що жодне з її повідомлень не містить секретної інформації.