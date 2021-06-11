Колишня завідувачка сектору державного науково-контрольного Інституту біотехнологій та штамів мікроорганізмів викрала небезпечний вірус, щоб продати його.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексзавідувачу сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України)“, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, які зберігаються в Національному центрі штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів.

Зокрема, вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.

“Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Тобто вона умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу – зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу, не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала“, – пояснили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку. Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.