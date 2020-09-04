Про це повідомляє видання The Guardian.

Медики госпіталізували Берлусконі “з метою обережності”. 83-річний політик був доставлений до лікарні “Сан-Раффаеле” в Мілані в четвер увечері, 3 вересня, для проведення обстеження.

У Берлусконі виявлена двостороння пневмонія. В реанімацію його не переводили.

Як розповів голова відділення анестезії та реанімації лікарні “Сан-Раффаеле” Альберто Дзангрілло, зараз у політика спостерігається рання стадія запалення легенів. Він поки не потребує штучної вентиляції легенів, інформує ANSA.

“Госпіталізація Сільвіо Берлусконі була необхідна, оскільки він вважається пацієнтом із групи ризику, з огляду на вік і попередні патології (у 2016 році він переніс операцію на серці, – ред.)”, – зазначив лікар.

Коронавірус у політика виявили в середу. До госпіталізації він перебував на самоізоляції в своєму будинку в Аркорі (містечко неподалік від Мілана).

Відомо, що дівчина Берлусконі, 30-річна Марта Фашина, також заразилася коронавірусом. Крім того, СОVID-19 діагностували у його сина Луїджі і дочки Барбари.

Берлусконі нещодавно побував на Сардинії, де за останні тижні зафіксували кілька кластерів коронавірусу.

Політик також був нещодавно сфотографований на своїй віллі разом із бізнесменом Флавіо Бріаторе – колишнім менеджером “Формули-1” і власником популярного серед VIP-персон нічного клубу Billionaire на Сардинії. Нещодавно в цьому клубі спостерігався спалах коронавірусу.

Берлусконі чотири рази займав посаду голови Ради міністрів Італії (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011). З липня 2019 року він – депутат Європарламенту.