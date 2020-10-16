Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в участі в "злочинній спільноті".

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV із посиланням на національну прокуратуру з фінансових злочинів.

Звинувачення пред’явлене в рамках розслідування справи про можливе фінансування виборчої кампанії Саркозі режимом лівійського лідера Муаммара Каддафі в 2007 році.

Згідно з Кримінальним кодексом Франції, мова йде про створення “злочинної спільноти”, члени якої об’єдналися для вчинення незаконних дій.

Як зазначає BFM TV, це перший випадок в історії Франції, коли подібне звинувачення висувається стосовно колишнього президента.

Перед цим Саркозі протягом чотирьох днів спілкувався з антикорупційними суддями.

Прокурори підозрюють, що Саркозі разом зі своїми соратниками отримали мільйони євро від режиму покійного Муаммара Каддафі для підтримки його виборчої кампанії.

Слідство вважає, що кошти могли передаватися через одного з давніх соратників Саркозі – Тьєррі Гобера. Проти нього звинувачення в участі в злочинному угрупованні висунули в січні цього року.

Як повідомляє телеканал France 24, мова йде про суму в 50 мільйонів євро, які Лівія виділила на підтримку Саркозі.

Для політика – це вже четверте за рахунком звинувачення в рамках даної справи, повідомляє агентство ВВС. У 2018 році його також звинуватили в корупції, незаконному фінансуванні виборчої кампанії та володінні незаконно отриманими коштами.

Саркозі відреагував на нове звинувачення постом у соцмережах, в якому наполягає на своїй невинуватості.

“Мою невинуватість знову ставлять під сумнів рішенням, яке не доповнюється жодними доказами непрозорого фінансування”, – написав Саркозі.

Він висловив упевненість, що “в кінці кінців переможе істина”.

Варто відзначити, що це не єдина кримінальна справа стосовно Ніколя Саркозі. Так, між 23 листопада і 10 грудня має відбутися суд щодо звинувачення в корупції (у справі про спробу підкупу судді Жильбера Азіберта).

А в період між 17 березня і 15 квітня 2021 року – про нелегальне фінансування виборчої кампанії 2012 року.