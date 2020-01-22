У Малайзії скасували смертний вирок колишньому учаснику шоу "Х-фактор" та "Битва хорів", українцю Роману Золотарьову, якого раніше засудили до повішання.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що до ув’язнення Золотарьов займався артистичною діяльністю в Україні, але ухвалив рішення поїхати до Бразилії на заробітки. У квітні 2017 року він мав повернутися до України через раптове скасування домовленостей з роботодавцем. Вирушаючи додому, на прохання незнайомих осіб, Роман погодився доправити до Лаосу валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були лише речі.

Проте під час пересадки у міжнародному аеропорту м. Куала-Лумпур був затриманий митними органами Малайзії. А у березні 2019 року Вищий суд міста Шах-Алам засудив Золотарьова до смертної кари (через повішання).

“Відразу після винесення вироку до мене звернувся батько Романа за допомогою – розпочалася боротьба за долю нашого громадянина. Були проведені телефонні розмови з консулом Посольства України у Малайзії, підготовлені листи та звернення у відповідні правозахисні інституції Малайзії. Я також особисто зверталась до Голови комісії Малайзії з прав людини Тану Шрі Разалі Біну Ісмалілу з проханням сприяти звільненню українця. Саме завдяки спільним зусиллям Офісу Омбудсмана та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано”, – зазначила Денісова.

Вона також додала, що він вже повернувся на Батьківщину та зустрівся зі своїм батьком та представниками Офісу омбудсмена.