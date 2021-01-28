У колишнього віцепрезидента США Майка Пенса виявляється немає свого житла, а також немає значних заощаджень. Близькому соратнику Дональда Трампа просто ніде жити.

Про це пише видання Business Insider.

“Я вже пообіцяв Карен, що цього літа ми повернемося в Індіану. Немає місця краще дому”, – сказав Пенс присутнім у своєму рідному місті.

Але уважні спостерігачі не могли не помітити, що Пенс ніколи не говорив, де буде “дім”.

“У нього немає дома, йому ніде жити”, – сказав Insider один радник колишнього президента Дональда Трампа.

Двоє близьких до Пенса республіканців сказали, що подружжя Пенсів зупинилося у брата колишнього віцепрезидента в Колумбусі.

Єдине, в чому всі впевнені, – це те, що коли Пенси переїхали з резиденції віцепрезидента у Військово-морській обсерваторії США у Вашингтоні, їм не було куди йти.

У пари насправді немає дому.

“Без-домний”

У Пенсів не було дому вже десять років. Фактично, переїзди давно стали частиною їхнього життя.

У 1987 році, після поїздки в Індіанаполіс до місцевого республіканця, Майк і Карен Пенс продали свій скромний будинок недалеко від університету Батлера, аби переїхати далі на південь, в те місце, де тоді був 2-й виборчий округ Індіани.

У 1999 році пара знову переїхала з Індіанаполіса. Вони купили будинок на одну сім’ю в Единбурзі, штат Індіана, який Пенс згодом представляв.

Після того, як Пенс виграв свою гонку до Конгресу у 2000 році, Пенси близько десяти років жили в Вашингтоні, перш ніж повернутися до Індіани, щоб там Майк балотувався на пост губернатора. Але замість того, щоб повернутися в будинок в Единбурзі, з якого вони поїхали десятьма роками раніше, вони зняли житло в шикарному анклаві на північному сході Індіанаполіса.

Розкриття фінансової інформації Пенса, що була подана, коли він був конгресменом, показує, що він не платив іпотеку з 2007 року. Однак у 2008 році Пенс повідомив про отримання доходу від оренди житла в Колумбусі, штат Індіана, в розмірі 2500 доларів. Невідомо, коли саме вони продали свою резиденцію в Единбурзі.

Один з помічників Пенса сказав, що протягом наступних шести місяців після інавгурації Трампа, Пенси будуть жити між Вашингтоном і Індіаною, перш ніж назавжди повернутися до Індіани.

Попереду важливі рішення

Тепер, коли Пенса більше немає в Білому домі, йому потрібно прийняти безліч рішень, наприклад, знайти роботу.

Зайняття посади президента Університету Ліберті принесло б Пенсу непогану зарплату (колишній президент Університету Ліберті Джеррі Фалвелл-молодший заробляв більше 1 мільйона доларів на рік). Це також дасть йому сильну політичну підтримку серед релігійних євангелістів.

Бенефіціар державного житла

Республіканці Індіани жартували, що Пенс вже вісім років отримує державне житло.

Пенс заробив майже 112 000 доларів, коли він був губернатором Індіани. Він також отримав чотири роки безкоштовного проживання в особняку губернатора (його попередник, губернатор Мітч Деніелс, відмовився від безкоштовного житла протягом восьми років свого правління).

На посаді віцепрезидента Пенс отримував зарплату в 230 700 доларів на рік. Карен Пенс і їх старша дочка Шарлотта Пенс Бонд займалися надомною промислом, поки Пенс перебував при владі і видавав серію дитячих книг про свого домашнього кролика.

Сім’я Пенсів повідомила, що заробила до 50 000 доларів на своїй першій книзі “День Марлона Бундо з життя віцепрезидента”, і заявили, що пожертвують виручені кошти.

Відповідно до фінансової звітності колишнього віцепрезидента за 2020 рік, Пенси не розкривають аванси, які вони заробили з кожної книги.

Під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентську кампанію 2016 року Пенс поніс судові витрати в розмірі 500 000 доларів.

Звернення до Трампа за благодійністю

Повідомляється, що коли Трамп чотири роки тому ініціював перевірку Пенса, то йому доповіли: Пенс ніколи не був багатим, і навіть у минулому у нього з дружиною були проблеми з грошима.

Сім’я Пенсів втратили близько 700 000 доларів, коли сімейна нафтова компанія, якою керував старший брат Пенса, Грег Пенс, збанкрутувала.

А коли Пенси повернулися до Вашингтона, щоб приєднатися до адміністрації Трампа, вони звернулися до Трампу за фінансовою допомогою для оплати витрат на проживання.

Інавгураційний комітет Трампа пожертвував 750 тисяч доларів в благодійний фонд, який управляє резиденцією віцепрезидента. Колишній радник кампанії Трампа сказав, що гроші повинні були покрити витрати на проживання Майка і Карен Пенс, але радник Пенса сказав, що вони пішли на нові меблі для резиденції після того, як Байдени виїхали зі своїми меблями в кінці правління адміністрації Обами.

Зрештою, Пенсам потрібне було б принаймні ліжко, щоб спати.