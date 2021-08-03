Відеоролик з’явився у місцевій Facebook-спільноті.
Зокрема, фермер заявив, що не зміг продати свої огірки всього по 1 гривні за кілограм, оскільки покупець вважає їх не якісними.
“Колючка не якісна, квіточка не така”, – розповів фермер.
При цьому огірки на відео мають цілком товарний вигляд.
Аграрій додав, що якби його огірки мали “правильні” колючки та квіти, їх могли б прийняти по 2 гривні за кілограм. Обурений чоловік висипав овочі на землю й заявив, що ними ласуватимуть його барани.
“І не треба писати про те, що треба було відвезти в дитячий будинок”, – написав фермер під відео.
- Раніше повідомлялося, що врожайність по всьому світу знижується через зміни погодних умов, які продиктовані кліматичними змінами. В результаті зменшення врожайності – зростає рівень голоду.