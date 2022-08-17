Бізнесмен Ігор Коломойський позбавив "ПриватБанк" права власності на київський готель "Мир". Він відібрав майно через Верховний Суд.

Про це повідомила пресслужба банку.

Засідання відбулося 16 серпня. Під час війни Верховний Суд дозволив відібрати майно державного “ПриватБанку” на користь колишніх власників.

“Попри кричущі порушення закону судами нижчих інстанцій Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду завершив рейдерську схему колишніх власників з позбавлення державного “ПриватБанку” права власності на багатомільйонний об’єкт нерухомості в м. Києві”, – йдеться у повідомленні.

За словами члена наглядової ради “ПриватБанку” Романа Сульжика, компанія буде продовжувати боротися з колишніми власниками. Він зазначив, що “дуже прикро”, що під час війни приймаються такі рішення і майно виводиться з власності державних компаній.

У серпні 2016 року до націоналізації “Приватбанку” було погашено частину кредиту ТОВ “АЕФ” за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько $18 млн. Це відбулося коштом переходу права власності на готель “Мир”. Згідно з договором іпотеки, який було укладено з ТОВ “Арден”, готель є заставним майном “ПриватБанку”.

Щодо позбавлення “ПриватБанку” готелю “Мир” було подано судовий позов у 2019 році. Його ініціювало ТОВ “АЕФ”, але рішення на користь позивачів було скасовано Верховним судом. Аналогічний позов подало ТОВ “Артіс” у 2021 році.

У січні того ж року було скасовано рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності банку на київський готель “Мир” Верховним судом. Справу було передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Громадянин Молдови Ян Лешан був директором і власником ТОВ “Ардена”. До 2017 року ним був Євген Ангелов. Особа досі керує деякими компаніями Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та партнерів. Також до липня 2020 року компанією керувала Ірина Пушкар, яка є менеджеркою з орбіти Коломойського.

Інший громадянин Молдови Іліє Леунтяну є власником і директором ТОВ “Артіс”. Багаторічна менеджерка Коломойського Ганна Жигай керувала фірмою до липня 2020 року.

Зазначимо, що у грудні 2016 року “ПриватБанк” було націоналізовано. Уряд його докапіталізував на 155 мільярдів гривень. Також за розслідуваннями агентства Kroll до цього банк фігурував у масштабних і скоординованих шахрайських дій протягом щонайменше десяти років до націоналізації. Це завдало банку збитків на мінімум 5,5 мільярдів доларів.

Власником і директором ТОВ “Артіс” вказано ще одного громадянина Молдови Іліє Леунтяну. До липня 2020 року ним керувала ж одна багаторічна менеджерка Коломойського Ганна Жигай.