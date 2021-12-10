Про це свідчить ряд фактів, які вдалося віднайти журналістам “Схем”.
Спеціальне обладнання, необхідне для видобутку цифрової валюти, було завезено з Китаю та Грузії, де, як відомо, Коломойський вже займався майнінгом.
За даними журналістів, з лютого на ЗЗФ надійшли понад 15 000 блоків для майнінгу криптовалют на суму майже $12 млн.
Журналісти підрахували: якщо все завезене з Грузії та Китаю обладнання увімкнути цілодобово на повну потужність, це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць або понад $4 млн.
Як вдалося встановити, напередодні того, як на завод почали завозити обладнання, компанія-трейдер з орбіти Коломойського закупила електроенергію зі значною знижкою у державного “Енергоатому”. А потім, протягом половини 2021 року постачала її, зокрема, на Запорізький завод феросплавів.
Цей аукціон з продажу електричної енергії, як і низка інших, вже є предметом вивчення правоохоронців – адже це означає, що держава могла недоотримати доходів на кілька мільярдів гривень.
Керівник ЗЗФ Павло Кравченко все це пояснив лаконічно й практично.
“Це зроблено для того, щоб мати змогу заробляти гроші. Мати прибуток тоді, коли немає реалізації нашої основної продукції. У нас ще немає можливості її запустити, бо обладнання треба підготувати, щоб воно працювало”, – сказав він.
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