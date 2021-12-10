Олігарх Ігор Коломойський взявся за видобуток криптовалюти в Україні та облаштував на Запорізькому заводі феросплавів криптоферму.

Про це свідчить ряд фактів, які вдалося віднайти журналістам “Схем”.

Спеціальне обладнання, необхідне для видобутку цифрової валюти, було завезено з Китаю та Грузії, де, як відомо, Коломойський вже займався майнінгом.

За даними журналістів, з лютого на ЗЗФ надійшли понад 15 000 блоків для майнінгу криптовалют на суму майже $12 млн.

Журналісти підрахували: якщо все завезене з Грузії та Китаю обладнання увімкнути цілодобово на повну потужність, це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць або понад $4 млн.

Як вдалося встановити, напередодні того, як на завод почали завозити обладнання, компанія-трейдер з орбіти Коломойського закупила електроенергію зі значною знижкою у державного “Енергоатому”. А потім, протягом половини 2021 року постачала її, зокрема, на Запорізький завод феросплавів.

Цей аукціон з продажу електричної енергії, як і низка інших, вже є предметом вивчення правоохоронців – адже це означає, що держава могла недоотримати доходів на кілька мільярдів гривень.

Керівник ЗЗФ Павло Кравченко все це пояснив лаконічно й практично.