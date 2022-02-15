Бізнесмен Ігор Коломойський дав інтерв'ю видання "Українська правда", де розповів про те, що симпатизує Зеленському, про закон про олігархів і повернення Приватбанку.

Інтерв’ю опубліковане на сайті видання “Українська правда”.

Ігор Коломойський стверджує, що з президентом України Володимиром Зеленським не спілкується і востаннє бачився з ним у травні 2020 року, хоч історія їх взаємин починається ще з 2009 року. А їх зупинка в одному готелі в “Буковелі” – це випадковість, з президентом вони тоді не бачилися.

“Наше спілкування може зробити погано і мені, і йому.. Я йому симпатизую, мене все влаштовує“, – стверджує бізнесмен.

Коломойський додав, що в роботі Зеленського як президента бачить великі зміни у країні. Зокрема, це стосується доріг в межах ініціативи президента “Велике Будівництво”.

Стосовно “закону про олігархів” бізнесмен стверджує, що ця історія має позитивний вплив на нього. І хоч Ігор Коломойський вважає, що певні пункти цього закону протирічать Конституції України, низка обмежень, що накладається на людей, визначених як “олігархи”, не стосується його особисто та не обмежує його права чи інтереси. Він навіть назвав цей закон “корисним”, і вважає, що для нього він не несе ніяких мінусів.

“Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею. Тобто жодних лівих приватизацій, ніяких конкурсів незрозумілих, ніяких вторинних ринків, третинних”, – стверджує бізнесмен. “Це гарний закон. Якщо тут не посадять, тоді ти повністю легалізований на Заході”, – додав він.

Про другий президентський термін Зеленського Ігор Коломойський обережно відповів, що зараз ніхто не може дати відповідь на це питання, окрім самого глави держави, але й той на 100% нічого сказати поки що не може.

“Слухайте, хай краще піде. А кому замість нього? Хто, як не він?”, – запитав бізнесмен.

Бізнесмен дав оцінку новим політичним діячам. Зокрема, колишнього спікера Верховної Ради, нардепа від партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова він назвав зрадником і сказав, що у нього немає шансів, однак визнав, що зараз він є політичною фігурою.

Досить коротко охарактеризував Коломойський перспективи Сергія Притули, який нещодавно оголосив про створення партії.

“А Притула, я взагалі не розумію, хто це. Це хто, губернатор зараз? Це Скічко губернатор, переплутав. [Олександр Скічко – колишній шоумен, депутат від партії “Слуга народу, очільник ОДА Черкаської області] А, зрозумів – це Хомутинника родич. Бабки у нього є, а рейтинг – навряд чи. Якщо родич Хомутинника – значить при грошах”, – сміється він.

З мером Києва Віталієм Кличком Коломойський стверджує, що не контактує та не допомагає йому. Останній з’їзд мера Києва він схарактеризував так: “Окрім однієї шанованої людини там, Юрія Віталійовича [Луценка – прим.ред.], решта – збір блатних та жебраків називається. Рябошапки, Данилюки, Порошенко…”

Одначе, нових людей, які мали б значні перспективи в політиці, Ігор Коломойський запропонувати не зміг. Він висловив припущення, що майбутнім великим політиком міг би стати хтось із журналістів і навів у приклад свою кандидатуру: ведучу ток-шоу “Право на владу” на 1+1 Наталію Мосійчук.

Ігор Коломойський висловив чітку впевненість у тому, що він зможе повернути Приватбанк, який у грудні 2016 року був націоналізований. Бізнесмен був акціонером цього банку.

“Якщо все буде справедливо і чесно – то нам маємо його повернути.. Ми розраховували, що Петя [Петро Порошенко, п’ятий президент України – прим.ред.] піде і справедливість швидко переможе. Але не перемогла. Вже три роки минуло. Але ми сподіваємося на краще”, – стверджує бізнесмен.