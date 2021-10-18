Про це пише американське видання, що спеціалізується на політичній журналістиці, Politico.

В останні тижні світ розбурхало розслідування Міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ) Pandora Papers. Це масив документів, що детально описує те, як світові еліти – король Йорданії, найближче оточення прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана, можлива коханка Володимира Путіна, президент України Володимир Зеленський та інші – використовують підставні компанії, трасти, нерухомість, що дозволяють приховати величезні суми грошей.

Але останнім часом багаті еліти почали шукати інші місця для зберігання своїх коштів.

Містечко Гарвард

Одним з таких місць є Гарвард, штат Іллінойс, депресивне заводське містечко. Видання Politico зазначає, що Гарвард є в схемі українського олігарха Ігоря Коломойського, який знаходиться під санкціями США за “масштабну корупцію” в Україні. Міністерство юстиції США та українські правоохоронці також звинувачують його у використанні групи підставних компаній і офшорних банківських рахунків для переказу мільйонів незаконно привласнених коштів з України в інші країни.

Історія з Гарвардом показує, що слабкі закони США щодо підставних компаній і купівлі нерухомості, можуть поставити центр Америки під приціл еліти, як Коломойський. Це реальність глобальної корупції, з якою законодавці США тільки починають боротися.

У Гарварді проживає трохи менш як 10 000 осіб. Наприкінці 1990-х років компанія Motorola оголосила про будівництво там нового заводу – об’єкт площею 1,5 мільйона квадратних футів (140 тис. кв. м). Проєкт оцінили в 100 млн доларів. Там мало працювати 5 тисяч осіб. Але через кілька років після завершення будівництва бізнес-модель Motorola виявилася неуспішною. І будівля стала непотрібною.

У 2008 році, коли країна повністю занурилася у Велику рецесію, з’явився молодий інвестор із Маямі, на ім’я Хаїм Шохет. Від імені фірми Optima International, Шохет запропонував 16,75 млн доларів за порожню будівлю.

Optima International була материнською компанією для групи пов’язаних фірм, серед яких Optima Harvard Facility LLC. Пізніше прокуратура назве це “сімейством Оптима”, за операціями в США якої стежать двоє американців Мордехай Корф (зять Шохета) і Урі Лабер. За даними міністерства юстиції, “сім’я Оптима” вклала сотні мільйонів доларів майже в кожному штаті: комерційну нерухомість в Клівленді, Далласі й Луїсвіллі, сталеливарні заводи в Західній Вірджинії, Кентуккі й Огайо, виробничі підприємства в Мічигані, Нью-Йорку й Індіані. Знову і знову ці інвестори обіцяли робочі місця для міст, що занепадають.

Всього за кілька років “Сім’я Оптима” зібрала більше дюжини заводів, підприємств і інших об’єктів в самому серці Америки. Всі вони стали жертвами тривав кілька років спаду виробництва в Америці.

Незабаром після Євромайдану 2014 року правоохоронці заявили, що Ігор Коломойський таємно займався однією з найбільших схем Понці, які коли-небудь бачив світ, на загальну суму не менше 5,5 мільярда доларів. Із судових документів американської прокуратури випливає, що Коломойський начебто використовував свій контроль над “ПриватБанком”, для грабунку величезних сум в українських вкладників, а потім використовував серію підставних компаній і офшорні рахунки для вивезення грошей із країни і до США.

Ідея, схоже, полягала в купівлі проблемних активів, які американці прагнули продати. Навіть якщо покупці в кінцевому підсумку зазнають збитків, активи все одно залишалися поза досяжністю українських слідчих, і як і раніше могли виступати засобом переправлення гроші. Важливим є те, що нерухомість можна було купити без особливого вивчення джерела походження грошей.

Пізніше американські прокурори висунули теорію про те, що більшу частину операції Коломойського контролювали Лабер і Корф із “сімейства Оптима”. За даними міністерства юстиції США, кошти, отримані від “ПриватБанку”, проходили через низку підставних компаній і офшорні рахунки, перш ніж були введені в мережу Optima, а звідти – в активи на Середньому Заході Америки.

Коломойський каже, що купив американську нерухомість на свої гроші, і заперечує звинувачення міністерства юстиції у відмиванні коштів. Ні він, ні його американські спільники (які також заперечують правопорушення) не фігурують в жодних кримінальних справах.

Перед публікацією цієї статті адвокат Корфа і Лабера, прокоментував: “Корф і Лабер ніколи не займалися відмиванням грошей в будь-якій формі, і їм нічого не відомо про те, щоб хтось інший робив це. Будь-які звинувачення проти Корфа і Лабера випливають з українських політичних суперечок, до яких вони не мають ніякого стосунку”. Коломойський і Шохет не відповіли на запити від журналістів.

Ім’я Шохет не згадувалося в офіційних документах. Але в скарзі міністерства юстиції США зазначається, що купівля заводу в Гарварді була частиною схеми відмивання Optima.

Через понад п’ять років після покупки заводу в Гарварді робочі місця там так і не з’явилися, і ніяких додаткових інвестицій не надходило. Несплачені податки на нерухомість продовжували накопичуватися. У 2016 році Optima продала будівлю китайсько-канадському бізнесменові зі збитками в 7 мільйонів доларів. Неоплачені рахунки за електроенергію склали півмільйона доларів.

По стінах і даху масивної будівлі розростається цвіль; заводська система пожежогасіння почала розвалюватися, все механічне. “Все механічне обладнання необхідно замінити. Якщо так буде тривати далі, будівля просто треба буде знести.

Гарвард – далеко не єдине американське місто, в який прийшла Optima. У Воррені, штат Огайо, сталеливарний завод, куплений мережею Коломойського, мав багато проблем із безпекою: там сталося кілька вибухів, співробітники неодноразово потрапляли в лікарні. Інші заводи й фабрики закрили, що призвело до звільнення сотень американських робітників.

У 2016 році, коли українські офіційні особи почали розслідування схеми Коломойського, олігарх і його команда якимось чином знайшли покупця на завод Motorola. Новим покупцем стала фірма, якою керує китайсько-канадський бізнесмен Сяо Хуа Гонг (Xiao Hua Gong). Той заявив, що хоче перетворити завод у базу з виробництва смартфонів. Однак через рік після продажу так і нічого не сталося з будівлею.

А потім канадська влада звинуватила Гонга в тому, що він керує власною транснаціональною схемою відмивання грошей. У заявах влади Нової Зеландії докладно описується, як Гонг керував “багатонаціональною фінансовою пірамідою”. Якщо всі ці твердження вірні, це означає, що завод Harvard Motorola потрапив не в один, а у два окремих конвеєри брудних грошей.

Гонгу пред’явили звинувачення, а завод залишався замороженим. Кілька тижнів тому його знову купили.

Ми знаємо про Гарвард лише тому, що американська й канадська влади за підтримки партнерів в Україні та Нової Зеландії націлені викрити конкретні мережі з відмивання грошей, імовірно пов’язані з Коломойським та Гонгом.

Протягом багатьох років США значною мірою не брали до уваги мільярди доларів – а потенційно і більше – в брудних і підозрілих грошах, що надходять до країни щороку. Це гроші вкрадені з національних скарбниць або отриманих як хабарі, або з контрабанди, або торгівлі людьми й наркотиками. Велика частина цих грошей надходить до країни, щоб їх відмити, перетворити в законні активи й приховати будь-які зв’язки з їхніми попередніми злочинними власниками.

Адміністрація Байдена пообіцяла взятися за глобальну корупцію, назвавши це серйозною загрозою національній безпеці. Але переплетені історії Коломойського і Гарварду припускають, що ще багато чого належить зробити, перш ніж можна буде оцінити масштаби збитку.

На щастя, США почали рух у правильному напрямку – почали розв’язувати такі проблеми, як секретність підставних компаній і анонімна купівля нерухомості. Самі Pandora Papers вже стимулювали прийняття законодавства, яке вимагало б ретельної перевірки джерел іноземних коштів.

На цей момент єдина американська галузь, яка повинна перевіряти чистоту походження коштів, – це банківський сектор.